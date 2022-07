Foggia: dopo l'omicidio di Scopece perquisizioni, accertamenti e stub

Accertamenti, perquisizioni e stub nella notte alla ricerca di indizi da parte della squadra mobile di Foggia dopo l'assassinio del 37enne Alessandro Scopece in via Lucera raggiunto da una pioggia di proiettili (pare una ventina i bossoli repertati) che lo hanno raggiunto in varie parti del corpo, senza lasciargli scampo.

Continuano le indagini degli agenti della mobile di Foggia che hanno acquisito i filmati di alcune telecamere presenti in zona. Nelle prossime ore potrebbe essere disposta l'autopsia. Una semiautomatica l'arma utilizzata dal killer, giunto a piedi sul luogo del misfatto, ma sul punto si attendono le risultanze degli accertamenti balistici.

