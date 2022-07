Jova Beach Party, oltre 30 mila spettatori per il debutto. E stasera il bis

Questa sera a Barletta, sul lungomare Pietro Paolo Mennea, seconda e conclusiva serata del Jova beach party che ieri, nella prima nottata, ha visto la presenza di almeno 30.000 spettatori e sul palco, insieme con Jovanotti ed a sorpresa, Giuliano Sangiorgi, Checco Zalone e Gianni Morandi.

Grande passione ed entusiasmo per lo spettacolo, filato via senza problemi, e grande attesa per viverlo in tutta spensieratezza anche questa sera. Dietro le quinte, fra gli altri, il saluto speciale del sindaco Mino Cannito all'artista: «Lorenzo, uno di noi».

© Riproduzione riservata