Jova Beach Party sbarca a Barletta, oggi e domani musica e ospiti sul lungomare Mennea

Conto alla rovescia quasi terminato per il Jova beach party in programma a Barletta questo sabato, 30 luglio, e domani, domenica 31 luglio. Si comincia già dalle 14.30, con serie di attività di intrattenimento basate su musica, animazione e degustazioni.

Numerosi gli artisti che precederanno l'arrivo in scena di Jovanotti, in programma nel cuore della serata.

Previsto per entrambi i concerti un numero complessivo intorno ai 60mila spettatori. Imponente il servizio d'ordine e sicurezza predisposto dalla Questura, in collaborazione con i Comandi provinciali militari e la Protezione civile.

Il concerto, che si terrà sul lungomare Pietro Paolo Mennea, sarà raggiungibile con navette che condurranno il pubblico nella zona del palco dopo che avranno lasciato l'auto alle porte della città, negli appositi park & ride.

© Riproduzione riservata