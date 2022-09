L'omicidio Gaeta a Orta Nova, domani udienza di convalida del fermo

E' prevista per domani l'udienza di convalida del fermo del 26enne di Orta Nova (Foggia) Mirko Tammaro, per l'omicidio del 20enne Andrea Gaeta, avvenuto nella notte tra venerdì e sabato scorsi a Orta Nova. Il 26enne si è presentato ai carabinieri nella mattinata di sabato accompagnato dal suo avvocato.

In quella occasione, alla presenza del pm, ha ammesso l'omicidio, salvo poi avvalersi della facoltà di non rispondere. E' ristretto nel carcere di Foggia. Gaeta è stato freddato con almeno due colpi di pistola mentre era in auto, in una strada della zona industriale di Orta Nova.

