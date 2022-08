Carcere di Foggia: bloccato l'ingresso di droga, cellulari e apparecchiature per tatuaggi

La Polizia penitenziaria di Foggia ha bloccato l'introduzione in carcere di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti, smartphone di nuova generazione e strumenti tecnologici per tatuaggi. Lo fa sapere Pasquale Montesano, segretario generale del sindacato Osapp, che parla di «disastro per un penitenziario giunto al capolinea fra insostenibili condizioni di servizio e carenza di sicurezza interna, a grave discapito dell’incolumità del personale e della funzionalità istituzionale».

Nel dettaglio, si parla di 3 chilogrammi di sostanze stupefacenti, telefonini, apparecchiature elettroniche per tatuaggi ed alcune bottiglie di alcool, probabilmente destinate allo spaccio illecito all’interno della struttura penitenziaria: la tentata introduzione di tale materiale stava avvenendo mediante lanci di involucri nell’intercinta carceraria.

