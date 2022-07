Trani, aperta un'inchiesta sull'incidente in cui ha perso la vita la 14enne Elisa Caressa

La Procura della Repubblica di Trani aperto un'inchiesta in merito alla morte di Elisa Caressa, 14 anni, deceduta in seguito all'incidente stradale di ieri sera in via Bisceglie, tra seconda spiaggia e Matinelle.

L'organo di polizia giudiziaria è la Polizia locale di Trani, che ha proceduto ai rilievi sulla scena del sinistro e starebbe approfondendo il comportamento alla guida del conducente della moto da cui è caduta la ragazza, investita mortalmente da un'auto che proveniva di fronte.

Si tratta di un diciassettenne di Trani, che adesso è ricoverato con una lesione renale presso il reparto di Urologia dell'ospedale di Andria. In ogni caso è fuori pericolo.

La notizia in poco tempo ha fatto il giro della città, fra passaparola e social, e soprattutto ieri mattina si avvertiva tangibile un senso di sgomento fra tutti per questa giovane vita spezzata, per la fatalità con cui ciò è avvenuto, ma anche per le condizioni in cui versa una strada che in molti continuano a denominare statale, qualcuno provinciale ma in realtà è da tempo una semplice strada urbana che collega il territorio comunale di Trani con quello di Bisceglie trovando nel ponte Lama Paterno il punto di congiunzione fra le due città.

