Trani, la morte di Elena Caressa: disposta l'autopsia

È stata disposta l'autopsia sul corpo di Elisa Caressa, la quattordicenne ragazza di Trani morta domenica scorsa in un incidente stradale fra Trani e Bisceglie. L'esame autoptico si svolgerà su richiesta dei legali della famiglia.

La salma è già stata portata all'Istituto di medicina legale del Policlinico, dove l'analisi sul corpo della sfortunata ragazza è previsto nella giornata di domani. Subito dopo si potranno tenere le sue esequie.

La giovane Elisa era a bordo di una moto condotta dal fidanzato, un diciottenne attualmente ricoverato in urologia ad Andria con una lesione renale. Per cause da accertare, la moto ha tamponato una vettura che la precedeva e la ragazza, cadendo, è finita sulla corsia opposta venendo mortalmente investita da un'auto che sopraggiungeva.

La Procura della Repubblica ha aperto un fascicolo e le indagini sono a cura della Polizia locale di Trani.

