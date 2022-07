"Il Maresciallo Fenoglio", Alessio Boni a Bari per le riprese della nuova fiction

Proseguono a gran ritmo le riprese de «Il Maresciallo Fenoglio», la nuova serie Tv che avrà per protagonista Alessio Boni ed il cui set è stato fissato prevalentemente in Puglia ed a Bari.

Proprio qui stanotte, in pieno centro, si sono svolte alcune riprese e l'attore si è divertito a girare egli stesso un video per mostrare il set, le macchine da presa, la troupe e le lavorazioni in corso.

A Bari la fiction di Boni si è intrecciata anche con le riprese della nuova serie di Lolita Lobosco, con Luisa Ranieri, mentre un'altra serie ha visto come set Taranto e segnatamente Il Commissario Ricciardi, con Lino Guanciale.

