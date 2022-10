Bari, inaugurata l'85esima edizione della Fiera del Levante

È stata inaugurata questa sera l'85esima edizione della Campionaria della Fiera del Levante di Bari. Per la prima volta non c'è stato alcun rappresentante del governo, visto il passaggio di consegne in corso.

Una edizione che si svolge per la prima volta ad ottobre e dopo l'annullamento di quella dello scorso anno per la pandemia. Come motto è stato scelto non a caso "Le belle storie non finiscono mai".

La guerra, la crisi economica, ma anche le scelte politiche del prossimo Governo, a cominciare dalla autonomia differenziata, al centro dei discorsi inaugurali del sindaco Antonio Decaro, del presidente della Regione Michele Emiliano e dei due esponenti delle due società fieristiche, Pasquale Casillo e Marina Lalli. Decaro ha lanciato l'allarme sul possibile default di molti comuni per il caro bollette. Emiliano ha proposto di sospendere tutti i mutui delle aziende.

La fiera durerà una settimana con quasi 300 espositori. Grande attesa per il ritorno della Galleria delle Nazioni.

