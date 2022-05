Migliaia di persone hanno assistito dal Lungomare al "Bari San Nicola air show", lo spettacolo di esibizioni aeree culminato con le Frecce Tricolori. Nonostante il tempo incerto i baresi e i "pellegrini" giunti in città per la festa del Santo Patrono non hanno voluto rinunciare alle emozioni che la Pattuglia acrobatica nazionale dell'aeronautica è sempre in grado di regalare.

