Salvini a Bari: "Presto avviso di sfratto per Emiliano"

Il leader della Lega, Matteo Salvini, è tornato a Bari per la presentazione dei candidati della Lega e coglie l'occasione per replicare alla sinistra e ribadire i punti fermi del suo programma: flat tax al 15%, nucleare pulito, abolizione della legge Fornero, rottamazione delle cartelle di Equitalia e maggior sicurezza.

Salvini, rispondendo alle domande, ha anche "minacciato" di sfratto il governatore Michele Emiliano. Sul prossimo presidente del Consiglio ha detto che aspetta l'esito del voto e che la Lega è in crescita e punta a vincere con il centrodestra. In merito alle polemiche sulla rivisitazione del Pnrr ha precisato che al Sud non verrà tolto un euro ma occorre fare un Pnrr per l'energia perché molte aziende ad ottobre rischiano la chiusura.

