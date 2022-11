Furti d'auto, la Bat la provincia con il più alto numero in Italia VIDEO

È ancora la carenza di forze dell'ordine che rende per il momento impari la lotta delle istituzioni contro le sempre più organizzate squadre dei furti d'auto. Lo ha fatto comprendere con chiarezza il procuratore di Trani, Renato Nitti, a margine di un convegno specialistico tenutosi nella biblioteca comunale di Trani.

In tale occasione l'Associazione nazionale delle imprese assicuratrici, organizzatrice della manifestazione, e la Procura della Repubblica di Trani hanno siglato un protocollo d'Intesa finalizzato a verificare l'esistenza dei presupposti dell'esercizio dell'azione penale nei casi in cui siano ipotizzate condotte riconducibili a frodi in materia assicurativa.

Nitti ha confermato le spietate cifre ed offerto una nuova ed ancora più analitica lettura: «Abbiamo la conferma - fa sapere il procuratore - che questa è la provincia con il più alto numero di furti per 100.000 abitanti in Italia fra 107 capoluoghi».

Ma come ci si sta muovendo per contrastare tale deprecabile fenomeno? «Quello che si sta facendo è tanto - risponde il capo dell'ufficio di Procura di Palazzo Torres -, ma lo è altrettanto purtroppo, la capacità organizzativa di questi criminali. Noi riusciamo a svolgere solo alcune delle indagini necessarie, ma non tutte. Servono almeno dieci squadre investigative, ne abbiamo meno della metà».

