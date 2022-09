Trinitapoli, scoperte e sequestrate oltre 250 piante di cannabis

I Carabinieri di Trinitapoli hanno sequestrato oltre 250 piante di cannabis, coltivate in un terreno sito in località Contrada “Posta Pila”, nell'agro della stessa città, in un’area demaniale occultata dalla rigogliosa vegetazione presente. I filari della piantagione erano provvisti di un idoneo ed efficace sistema di irrigazione.

Le piante sequestrate, del peso complessivo di circa 1.000 Kg, erano quasi pronte per essere tagliate, essiccate, e quindi immesse sul mercato criminale degli stupefacenti: sarebbe stato possibile ricavarne oltre 750 mila dosi medie singole.

Allo stato attuale, il maxi sequestro penale di marijuana è stato operato a carico di ignoti, ma gli investigatori dell’Arma sono al lavoro per risalire all’identità degli autori dell’illecita attività criminale, che avrebbe fruttato sul mercato del narcotraffico almeno 1 milione di euro.

© Riproduzione riservata