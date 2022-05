Yacht di 27,5 metri in fiamme al largo di Santa Maria di Leuca. Salvati i tre passeggeri

Una chiamata di soccorso nella notte alla sala operativa della Capitaneria di porto di Gallipoli comunicava che al largo di Santa Maria di Leuca, a circa 5 miglia dalla località rivierasca, su un natante di circa 27,5 metri, battente bandiera del Monte delle isole Jersey, si è sviluppato un incendio.

A bordo dello yacht “Naseem” presenti tre membri dell’equipaggio che non riuscivano in nessun modo ad arginare le fiamme provenienti probabilmente dalla sala macchine. I tre componenti dell'equipaggio, la comandante e due marinai, tutti sloveni, una volta resisi conto che le fiamme a bordo non erano governabili, si sono messi in salvo su una zattera di salvataggio e hanno chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenute l’unità di ricerca e salvataggio SAR della Capitaneria di Porto, Guardia di Finanza, la Nave PROCIDA della Marina Militare e i Vigili del Fuoco del Comando di Lecce unitamente a una Motobarca Pompa del Comando di Taranto. Dopo i diversi tentativi nel contenere le fiamme, alle ore 5,00 del mattino l’imbarcazione è affondata. Le tre persone che erano a bordo sono salve e stanno bene.

© Riproduzione riservata