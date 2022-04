Bisceglie, ladri d'auto in azione in pieno giorno. Macchina rubata davanti ai proprietari VIDEO

Sconcerto a Bisceglie per il furto di un'auto sotto gli occhi dei proprietari, il tutto immortalato in un video delle telecamere di sorveglianza. Il conducente dell'auto, insieme con due donne, si era recato in una farmacia lasciando la vettura in una zona di parcheggio nei pressi della stessa. Mentre loro erano nell'attività, due persone armeggiavano dentro e intorno alla vettura, ponendola in pochi istanti nella condizione di metterla in moto. Nel frattempo i tre facevano ritorno al luogo dell'auto e, non poco sorpresi, chiedevano ai due ragioni di cosa stessero facendo.

Per tutta risposta i ladri salivano nel veicolo e, precipitosamente, si davano alla fuga valicando il marciapiede e rischiando addirittura di investire una delle due donne. La Bat si conferma così non soltanto la regione con il più alto numero di furti d'auto in Italia, ma anche quella in cui tale pratica sembra avvenire con la maggiore sfrontatezza possibile. Resta solo a domandarsi cosa sarebbe potuto accadere se i proprietari di quell'auto fossero stati soggetti dello stesso rango di coloro che l'hanno rubata.

