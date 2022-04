Che emozione per Debora di Trani quando il Papa fa fermare l'auto per salutarla a S. Pietro

È stata una domenica delle Palme veramente speciale per Debora di Cugno, ventunenne cantante tranese non vedente, per salutare la quale Papa Francesco ha fatto fermare la papamobile in piazza San Pietro scambiando alcune parole con lei.

Il Santo Padre ha chiesto alla ragazza di pregare per lui e, in cambio, le ha donato un rosario per farlo, benedicendo lei e tutti coloro che erano con lei in quel momento.

Un'esperienza indimenticabile per la ragazza, che già due anni fa è stata insignita di una civica benemerenza dall'amministrazione comunale di Trani «con ammirazione e orgoglio per il talento artistico e per avere toccato con la voce i più alti valori della sensibilità umana».

