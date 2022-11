Como-Bari: le probabili formazioni

Cheddira in Qatar con il suo Marocco, nel frattempo il Bari sarà impegnato a Como per la 14esima giornata di serie B. Proprio l’attaccante marocchino (capocannoniere della cadetteria con nove gol) sarà uno dei quattro assenti tra i Galletti che dovranno rinunciare pure agli infortunati Ricci e Mazzotta, nonché allo squalificato Maita. Figura tra i convocati, invece, capitan Di Cesare, sebbene quasi sicuramente non sarà utilizzato a causa di noie muscolari. Mignani dovrebbe affidarsi al consueto 4-3-1-2, schierando un trequartista puro e due punte. Diverse, però, sono le opportunità nel reparto avanzato Botta è favorito su Bellomo per il ruolo di fantasista, mentre Antenucci sarà la certezza in prima linea. Al suo fianco, si giocano un posto Salcedo e Scheidler, con il primo in leggero vantaggio. Da non escludere l’utilizzo di entrambi (si comporrebbe un 4-3-2-1 con il francese centravanti, Antenucci e Salcedo “aperti” sulle fasce): in tal caso, Botta rischierebbe l’esclusione. A centrocampo, rientrano Maiello e Folorunsho: Mallamo dovrebbe spuntarla su Benedetti per completare il reparto. In difesa, infine, Pucino agirà da terzino destro, con Zuzek e Vicari in mezzo. Sulla corsia sinistra, dovrebbe toccare a Dorval, ma è valida anche l’ipotesi di un adattamento di Gigliotti. Il Como, invece, dovrebbe confermare la formazione che ha pareggiato con il Genoa: Baselli è sempre infortunato.

Le probabili formazioni:

Como (4-3-1-2): 1 Ghidotti, 28 Vignali, 26 Odenthal, 16 Solini, 3 Cagnano; 6 Iovine, 14 Bellemo, 21 Arrigoni; 11 Parigini; 27 Cerri, 63 Cutrone. A Disp: 99 Vigorito, 2 Binks, 70 Ambrosino, 25 Ba, 19 Blanco, 24 Celeghin, 5 Da Riva, 33 Delli Carri, 4 Fabregas, 9 Gabrielloni, 77 Mancuso, 23 Scaglia. All. Longo.

Squalificati: Nessuno.

Indisponibili: Baselli.

Bari (4-3-1-2): 18 Caprile, 25 Pucino, 21 Zuzek, 23 Vicari, 93 Dorval; 99 Mallamo, 17 Maiello, 90 Folorunsho; 10 Botta; 7 Antenucci, 14 Salcedo. A Disp: 1 Frattali, 6 Di Cesare, 20 Terranova, 13 Gigliotti, 44 Bosisio, 80 Benedetti, 9 D’Errico, 63 Bellomo, 19 Galano, 74 Cangiano, 30 Ceter, 26 Scheidler). All. Mignani.

Squalificati: Maita (1).

Indisponibili: Ricci, Mazzotta, Cheddira.

Arbitro: Marchetti di Ostia.

Tv: diretta Sky Calcio, Dazn, Helbiz Live.

© Riproduzione riservata