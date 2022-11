Bari, per Cheddira attesa “vana”: il 27 nuova occasione Mondiale?

Bari attendeva l’esordio del suo rappresentante al Mondiale, ma l’attesa si è rivelata vana. Walid Cheddira non ha disputato neanche un minuto del match tra Marocco e Croazia, terminato 0-0. L’attaccante biancorosso, attuale capocannoniere della serie B con nove reti e convocato nella selezione nordafricana, è rimasto in panchina per l’intero match che i “Leoni dell’Atlante” hanno pareggiato strappando un preziosissimo punto ai vice campioni del mondo. Una base che, comunque, consentirà al Marocco di nutrire fondate speranze di proseguire il suo cammino nella rassegna in Qatar. Per l’attaccante dei Galletti, dunque, ci saranno nuove opportunità. La prossima potrebbe cadere già domenica 27, quando in programma ci sarà la sfida al Belgio. Nello stesso giorno, però, il Bari sarà in campo a Como e dovrà rinunciare al suo bomber. Un’assenza che potrebbe durar3ee anche un singolo match se il Marocco uscirà dal Mondiale alla fase a gironi, consentendo a Cheddira di tornare in tempo già per la successiva gara del 4 dicembre contro il Pisa (ultimo impegno degli africani è l’1 dicembre). Ma se Hakimi e compagni andranno avanti, il Bari dovrà fare a meno della punta per altre partite.

