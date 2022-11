Oggi il derby Foggia-Cerignola di Serie C senza pubblico. Le probabili formazioni

Per la quattordicesima giornata del campionato di Serie C Girone C, Foggia e Audace Cerignola si affrontano alle 14,30 sul campo dello Stadio Pino Zaccheria a porte chiuse. Il Foggia è nono in classifica con 18 punti, l’Audace Cerignola è al decimo posto con 17 punti. Nel Foggia salteranno la gara gli infortunati D’Ursi e Papazov. Nell’Audace Cerignola salteranno la gara gli infortunati Coccia, Signorile, Gonnelli, Ruggiero e lo squalificato Ligi.

Probabili formazioni

FOGGIA (3-5-2): Nobile; Malomo, Di Pasquale, Rizzo; Garattoni, Frigerio, Petermann, Di Noia, Costa; Peralta, Vuthaj.

A disposizione: Dalmasso, Illuzzi, Leo, Odjer, Sciacca, Nicolao, Chierico, Iacoponi, Peschetola, Schenetti, Tonin, Ogunseye. Allenatore: Fabio Gallo.

AUDACE CERIGNOLA (4-3-2): Saracco; Russo, Blondett, Allegrini, Giofrè; Tascone, Capomaggio, Sainz-Maza; Achik, Malcore, D’Ausilio. A disposizione: Fares, Trezza, Bianco, Inguscio, Farucci, Botta, Langella, Olivera, Vitali, D’Andrea, Neglia. Allenatore: Michele Pazienza.

ARBITRO: Gabriele Scatena di Avezzano.

