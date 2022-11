Bari, al San Nicola sotto i 20mila dopo oltre due mesi

Forse è stata la “frenata” dei biancorossi nell’ultimo mese, forse l’orario delle 14 del sabato quando ormai il centro cittadino non si ferma, forse il fascino limitato di un Sudtirol che non porta con sé il blasone di altre compagini. Sabato 12 novembre, però, il San Nicola è sceso sotto le 20mila presenze dopo più di due mesi. 18.493 gli spettatori del match tra il Bari e la formazione bolzanina, con un dato di prevendita (sottraendo i 7.651 abbonati) inferiore alle 11mila unità, così come simbolico è stato l’apporto della tifoseria ospiti (appena 56 presenze). Non si registrava un’affluenza di tale tipo (comunque molto sopra la media della serie B, ma al penultimo posto nello stadio barese su sei incontri disputati) dallo scorso 3 settembre, quando le presenze per Bari-Spal furono 18.103. Da allora, dai 25mila di Bari-Brescia ai 38mila di Bari-Ternana (record assoluto per la categoria) fu un’escalation senza sosta. Il capoluogo pugliese, comunque, continua a detenere saldamente il primato di affluenza della cadetteria raggiungendo i 166.291 spettatori complessivi da inizio campionato. Segue il Genoa, con circa 20mila presenze in meno.

