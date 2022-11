Un Lecce da favola: vince in casa della Sampdoria e fa 6 punti in pochi giorni

SAMPDORIA-LECCE 0-2

Marcatori: 46′ pt Colombo, 83′ Banda

Sampdoria (3-4-1-2): Audero 6; Ferrari 5,5, Murillo 5 (81′ Quagliarella sv), Amione 5; Bereszynski 5 (45′ Augello 6), Rincon 5, Villar 5 (45′ Yepes 5), Leris 5; Djuricic 5 (56′ Verre 5); Gabbiadini 5, Montevago 5 (56′ Caputo 5). A disp.: Contini, Murru, Vieira, Malagrida, Trimboli, Quagliarella. All.: Stankovic.

Lecce (4-3-3): Falcone 7; Pongracic 7 (71′ Gendrey 7), Umtiti 7, Baschirotto 7, Gallo 7; Blin 6 (71′ Askildsen 7), Hjulmand 7, Gonzalez 7; Strefezza 7 (71′ Banda 8), Colombo 8, Di Francesco 7 (78′ Oudin sv). A disp.: Bleve, Brancolini, Cetin, Tuia, Gendrey, Lemmens, Bistrovic, Helgason, Listkovski, Voelkerling, Ceesay, Rodriguez. Allenatore: Baroni 8.

Arbitro: Doveri di Roma 6.

Note: serata serena, terreno in buone condizioni. ammoniti: Amione, Djuricic, Umtiti, Gonzalez. Angoli: 9-0. Recupero: 2′ pt, 5′ st.

Un dieci da dieci e lode: dopo aver vinto con l'Atalanta solo pochi giorni fa si ripete anche con la Sampdoria in casa dei liguri. Colombo e Banda gli autori delle reti che hanno permesso agli uomini di mister Barosi di conquistare una vittoria meritata. Al primo minuto di recupero del primo tempo il Lecce passa in vantaggio. Villar sbaglia un retropassaggio, Colombo ne approfitta e batte sul primo palo Audero. Poi il raddoppio di Banda nel finale di gara per tre punti che valgono oro visto che conquistati in casa di una diretta concorrente per la slavezza.

