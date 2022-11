Finisce in parità la sfida tra Bari e Sudtirol

Bari-Sudtirol 2-2

Marcatori: 21' Tait (ST), 37' Odogwu (ST), 43' Di Cesare (B), 20' st. Salcedo (B).

Bari (4-3-1-2): Caprile 5, Puci­no 5,5 (13' st. Dorval 6), Di Cesare 7, Zuzek 5,5, Ricci 6,5; Mallamo 6, Maita 6, Bellomo 5 (13' st. Botta 6); Salcedo 7 (30' st. Benedetti 6); Scheidler 5,5, Antenucci 6. (Fra­ttali, Terranova, Bosisio, Gigliotti, D'Errico, Gala­no, Cangiano, Cheddira). All. Mignani.

Sudtirol (4-4-2­): Poluzzi 6, Curto 5,5, Berra 5,5, Zaro 5,5, De Col 5,5; Tait 7 (35' st. Pompetti s.v.), Nic­olussi-Caviglia 6, Belardinelli 6,5, Rover 6 (23' st. Casiraghi 6); Mazzocchi 6 (35' st. Carretta s.v.), Odogwu (Iacobucci, Baris­on, Vinetot, Da­vi, Siega, 30 Crociata, 88 Schiavo­ne, 10 Carretta. All. Bisoli (squalificato, in pan­china Greco).

Arbitro: Maggio­ni di Lecco.

Note: Ammoniti: Maita (B), De Col (ST). Spettatori 18.493 (7.651 abbonati; 56 tifosi ospiti).

Quattro gol, due due legni a testa, tanti episodi controversi. La gara tra Bari e Sudtirol termina 2-2 con tanti rimpianti per i padroni di casa che continuano il loro digiuno al San Nicola. Ma la sfida avrà di certo una coda polemica: in particolare, il Bari protesta sul primo gol del Sudtirol per un pallone che neanche il Var chiarisce se fosse uscito meno dal campo. La rete iniziale (dopo un precedente palo di Odogwu) di Tait, comunque, è un campanello d'allarme della pericolosità della formazione bolzanina. Che pochi minuti dopo il vantaggio, trova anche il raddoppio su un'azione molto simile, stavolta finalizzata di testa da Odogwu. Sul doppio svantaggio, il Bari comincia ad attaccare a testa bassa: in chiusura di tempo, trova la rete della speranza con un perentorio stacco di Di Cesare su punizione di Bellomo. La ripresa parte ancora nel segno dei biancorossi che dopo una traversa colpita da Scheidler, pareggiano con un meraviglioso destro a volo di Salcedo. Le due squadre hanno almeno un'occasione clamorosa testa per vincere. Ma entrambe peccano di precisione. Giusta la divisione della posta. Con il punto a testa, entrambe le compagini restano in zona play-off. La serie B si fermerà per una settimana in concomitanza con l'inizio del mondiale. Si tornerà in campo domenica 27 novembre.

© Riproduzione riservata