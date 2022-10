Bari, il pubblico biancorosso domina in B: e sabato 8 ottobre maxi esodo a Venezia

I dati di affluenza sono eloquenti. Pur in una B mai così ricca di grandi piazze, Bari domina incontrastata. Sono 77.416 gli spettatori complessivi registrati nelle prime tre gare interne del campionato. La media presenze dei galletti si attesta su 25.805 presenze, precedendo Genoa (23.551) e Palermo (21.092). La sfida al San Nicola con il Palermo del 19 agosto resta la gara più seguita dal vivo in cadetteria con 35.377 spettatori, ma l’ultima con il Brescia è già salita sul terzo gradino del podio con 23.936 presenze, preceduta per un’inezia da Genoa-Parma (24.153 spettatori).

Nella top ten generale del torneo, ecco anche Bari-Spal, ottava con 18.103 tifosi sugli spalti. Ma per i supporter dei Galletti non c’è distanza che tenga: il settore ospiti nelle quattro trasferte fin qui affrontate è puntualmente stato gremito. Da Parma a Perugia, da Cosenza a Cagliari, i baresi si “sentivano” quasi più del pubblico di casa. E quanto potrebbe accadere a Venezia ha del clamoroso: sono già esauriti i mille posti del settore ospiti del “Penzo” che aprirà per i tifosi pugliesi l’intera gradinata attigua (la curva Nord, solitamente frequentata dal pubblico veneto) che ha capienza di 1.378 posti, fruibili allo stesso prezzo del settore ospiti, con battello per lo stadio e parcheggio compreso nel costo.

Incredibile, peraltro, che il pubblico barese abbia dati da “zona Europa” allargando lo sguardo in serie A. Soltanto le “sette sorelle” Milan, Inter, Roma, Lazio, Juventus, Napoli e Fiorentina precedono le presenze al San Nicola che, invece, supera città metropolitana come Udine, Torino (sponda granata), Genova (lato Sampdoria), Verona e Bologna, rivelandosi superiore addirittura all’Atalanta capolista della massima categoria, nonché ai cugini del Lecce che pure contano una ragguardevole media di 24mila presenze a gara. Numeri che rivelano un potenziale davvero infinito.

© Riproduzione riservata