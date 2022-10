La Cremonese scappa con Ciofani, ma Strefezza salva il Lecce

Lecce-Cremonese 1-1

Marcatori: 19′ Ciofani (C) su rig., 42′ Strefezza (L) su rig.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo (60′ Pezzella); Gonzalez (70′ Blin), Hjulmand, Askildsen (70′ Bistrovic); Strefezza (83′ Di Francesco), Colombo (46′ Ceesay), Banda.

A disp.: Bleve, Dermaku, Cetin, Tuia, Helgason, Listkowski, Oudin, Voelkerling, Umtiti, Rodriguez.

All.: Marco Baroni

CREMONESE (4-2-3-1): Radu; Sernicola, Bianchetti, Lochoshvili, Valeri (74′ Quagliata); Ascacibar (64′ Meité), Castagnetti; Zanimacchia (83′ Buonaiuto), Pickel, Okereke (74′ Afena-Gyan); Ciofani (64′ Dessers).

A disp.: Carnesecchi, Saro, Aiwu, Vasquez, Baez, Ghiglione, Acella, Escalante, Milanese, Tsadjout.

All.: Massimiliano Alvini

Pari e patta.risultato giusto per quanto fatto vedere in campo. Lombardi in vantaggio al 19′ Dal dischetto va Ciofani che sigilla il gol del vantaggio! Falcone indovina la direzione, ma non basta: il tiro del capitano grigiorosso è troppo forte. Cremo avanti di un gol. Poi il pareggio dei giallorossi al 42'

Strefezza spiazza Radu con grande freddezza. Nella ripresa succede poco. Un pareggio che smuove la classifica di entrambe

