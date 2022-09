Bari-Brescia già verso 20mila spettatori: e al “San Nicola” aprono nuovi varchi

Oltre 7mila i tagliandi venduti per Bari-Brescia, in più i 7.651 abbonati: quota 15mila spettatori è ormai ad un passo per il match che sabato 1 ottobre opporrà i biancorossi terzi nella classifica di serie B ai lombardi, in vetta, ma in vantaggio di sole tre lunghezze. Continuando di questo passo, nelle prossime ore si raggiungerà la certezza di avere una cornice si pubblico superiore alle 20mila presenza. La società, pertanto, si attrezza per favorire un più agile accesso allo stadio “Dopo Bari-Palermo abbiamo promesso che saremmo intervenuti per migliorare l’afflusso allo stadio – annuncia il presidente Luigi De Laurentiis - e ci siamo messi subito al lavoro, per quanto di nostra competenza, per aumentare il numero delle porte di pre filtraggio. A partire da sabato, saranno attivi sei nuovi varchi di pre filtraggio (2 al varco 11 in Curva Nord, 2 al varco 14 in Tribuna Est e 2 al varco 4 in Tribuna Ovest, ndc) che consentiranno a tutti di poter entrare in maniera più veloce nell’impianto. L’adeguamento è stato reso possibile grazie al consueto supporto del Comune di Bari, che ha fornito le autorizzazioni necessarie a procedere, nonché al nostro partner Ventana che ha portato a termine i lavori a tempo di record. Il San Nicola è la casa di tutti noi e prendercene cura è una missione che siamo felici di assolvere”.

