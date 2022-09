Pari e patta: Potenza-Foggia finisce 1-1

Potenza-Foggia 1-1

Reti: 4′ Caturano (P), 60′ Schenetti (Fg),

Potenza: Gasparini, Rillo, Gyamfi, Matino, Del Pinto (dall’87’ Legittimo), Caturano (dal 71′ Belloni), Del Sole (dal 71′ Schimmenti), Di Grazia (dall’80’ Volpe), Steffè (dal 71′ Laaribi), Talia, Girasole. A disposizione: Alastra, Celesia, Emmausso, Sandri, Armini, Riccardi, Polito, Legittimo, Belloni, Laaribi, Logoluso, Verrengia, Schimmenti, Volpe. Allenatore: Sebastiano Siviglia ( in panchina Pietro De Giorgio allenatore in seconda)

Foggia: Nobile, Leo, Malomo, Di Pasquale, Costa, Chierico ( dal 46′ D’Ursi), Frigerio, Odjer (dal 61′ Di Noia); Schenetti, Ogunseye (dal 73′ Vuthaj), Nicolao (dal 46′ Peralta). A disposizione: Dalmasso, Garattoni, Peralta, D’Ursi, Papazov, Rotoli, Sciacca, Di Noia, Peschetola, Iacoponi, Vuthaj, Tonin. Allenatore: Roberto Boscaglia

Arbitro: Mattia Pascarella di Nocera Inferiore

Note: Ammoniti 30′ Caturano (P), 33′ Ogunseye (Fg), 57′ Rillo (P), 84′ Malomo (Fg), 93′ Girasole (P),

Pari e patta. Il Foggia non passa a Potenza e raccoglie solo un punto per smuovere la sua classifica. Potenza subito in vantaggio. Di Grazia, un ex, dalla sinistra crossa al centro dell’area dove Caturano anticipa tutti e conclude a rete. Nobile, non impeccabile nell’occasione, si fa superare dal tiro non irresistibile. 1-0. Il pareggio del Foggia nella ripresaco n una bella azione che vede Schenetti in diagonale dalla destra infilare Gasparini nell’angolo alla sua destra. 1-1. Pareggio giusto per quello che si è visto in campo e segnali di reazione positiva nella ripresa per i satanelli che portano a casa il secondo risultato utile consecutivo.

