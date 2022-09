Il Foggia vuole mettere il turbo e vincere a Potenza: le probabili formazioni

Per la quarta giornata del campionato di Serie C Girone C, il Foggia affronterà oggi alle ore 17:30 il Potenza sul campo dello Stadio Alfredo Viviani. Il cammino delle due squadre in campionato. Il Foggia è a 3 punti con uno score di una vittoria e 2 sconfitte nelle gare finora giocate, 2 le reti realizzate e 6 subite, anche il Potenza è a 3 punti ma con uno score di 3 pareggi, 3 le reti realizzate e 3 quelle subite.

I rossoneri nella scorsa gara hanno vinto allo Zaccheria contro la Virtus Francavilla con il risultato di 1-0, mentre i lucani hanno pareggiato a Pagani contro la Gelbison con il risultato di 1-1.

Probabili formazioni

POTENZA (4-3-3): Gasparini; Polito, Matino, Girasole, Celesia; Laaribi, Logoluso, Sandri; Emmausso, Caturano, Volpe. A disposizione: Alastra, Armini, Rillo, Schimmenti, Gyamfi, Riccardi, Steffè, Talia, Verrengia, Belloni, Del Pinto, Del Sole, Di Grazia. Allenatore: Sebastiano Siviglia.

FOGGIA (4-3-2-1): Nobile; Garattoni, Malomo, Di Pasquale, Costa; Frigerio, Odjer, Di Noia; Peralta, D’Ursi; Vuthaj (Ogunseye). A disposizione: Dalmasso, Raccichini, Papazov, Sciacca, Nicolao, Leo, Chierico, Peschetola, Iacoponi, Schenetti, Rotoli, Tonin, Ogunseye. Allenatore: Roberto Boscaglia.

ARBITRO: Mattia Pascarella di Nocera Inferiore.

