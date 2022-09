Cagliari-Bari, le probabili formazioni

Tutto pronto per il big match tra Cagliari e Bari, valido per la sesta giornata di serie B. I sardi terzi in classifica a quota dieci punti ospiteranno alle 14 i biancorossi, quarti a nove e ancora imbattuti, nella cornice dell’Unipol Domus che sarà affollata da quasi 15mila spettatori. I rossoblu dovrebbero confermare la formazione degli ultimi turni: probabile l’esordio di Barreca al posto dello squalificato Obert. Tra i Galletti, privi dell’infortunato Salcedo, il principale dubbio è legato a Maita, recuperato da una sublussazione alla spalla, ma non ancora al meglio. Se non offrisse le opportune garanzie, è pronto Mallamo. Sulla trequarti, ballottaggio Botta-Bellomo, in attacco confermati Antenucci e Cheddira.

Le probabili formazioni:

Cagliari (4-3-3): 1 Radunovic, 28 Zappa, 3 Goldaniga, 15 Altare, 27 Barreca; 10 Viola, 29 Makoumbou, 6 Rog; 8 Nandez, 9 Lapadula, 5 Mancosu. A Disp: 18 Aresti, 12 Lolic, 24 Capradossi, 4 Dossena, 16 Carboni, 99 Di Pardo, 14 Deiola, 23 Lella, 20 Pereiro, 25 Falco, 19 Millico, 77 Luvumbo, 30 Pavoletti. All. Liverani.

Squalificati: Obert (1).

Indisponibili: Ciocci, Kourfalidis.

Bari (4-3-1-2): 18 Caprile, 25 Pucino, 6 Di Cesare, 20 Terranova, 31 Ricci; 99 Mallamo, 17 Maiello, 90 Folorunsho; 10 Botta; 7 Antenucci, 11 Cheddira. A Disp: 1 Frattali, 22 Polverino, 93 Dorval, 23 Vicari, 21 Zuzek, 27 Mazzotta, 4 Maita, 80 Benedetti, 9 D’Errico, 63 Bellomo, 74 Cangiano, 30 Ceter, 26 Schiedler. All. Mignani.

Squalificati: Nessuno.

Indisponibili: Salcedo.

Arbitro: Fourneau di Roma.

Tv: diretta Sky Calcio, Dazn, Helbiz Live.

