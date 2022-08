Bari-Palermo, già oltre quota 12mila. Obiettivo 20mila spettatori

Il San Nicola prepara l’abito dei giorni migliori. L’astronave è pronta a riaprire i battenti dopo il profondo restyling estivo: manto erboso completamente rifatto unitamente all’impianto idrico e di drenaggio, corpo illuminante sostituito con la nuova tecnologia a led, seggiolini biancorossi apposti in tutti i settori, comprese le due curve, con la Sud riaperta al pubblico dopo quattro anni di chiusura, durante la permanenza tra serie D e C. L’appuntamento è per venerdì alle 20,45: Bari-Palermo segnerà l’esordio casalingo dei biancorossi nella stagione cadetta 2022-23. L’auspicio è bagnare il debutto interno con una cornice di almeno 20mila spettatori. Al momento, si è a metà strada su tale obiettivo: gli abbonamenti superano quota 6.500, mentre oltre 5mila sono i biglietti venduti. A ridosso del match, tuttavia, i numeri potrebbero lievitare. Nel frattempo il club biancorosso ed il Comune di Bari hanno condiviso un video per mostrare i giochi di luce e l'impatto dello stadio completamente ammodernato

