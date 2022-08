Bari, dopo il Parma la carica degli abbonati: prorogate le formule rinnovo

Il buon pari di Parma e ora la carica dei tifosi. Il Bari cerca di volare sul fattore entusiasmo per incrementare i suoi abbonati. Le tessere sottoscritte finora superano quota 6mila, ma si punta al raddoppio. La società biancorossa, infatti, ha deciso di prorogare la promozione “rinnovo” per gli abbonamenti di un’ulteriore settimana, ovvero fino al prossimo 18 agosto.

“Iniziare il campionato fuori casa con più di 1200 tifosi biancorossi al nostro fianco – afferma il presidente Luigi De Laurentiis - è un’emozione unica che ci dà una motivazione in più. Ora l’obiettivo deve essere quello di far diventare il San Nicola il nostro fortino nelle partite interne. Per questo abbiamo deciso di accogliere la richiesta di molti tifosi che ci hanno chiesto di avere ancora un po’ di tempo per accedere alla formula rinnovo. Sono sicuro che il nostro pubblico riuscirà a stupirci come sempre. Il San Nicola è la nostra casa: il calore dei sostenitori baresi potrà essere, come ha dimostrato la scorsa stagione, sempre un’arma in più”

