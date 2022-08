Bari-Parma 2-2, match ricco di colpi di scena. Per i pugliesi ritorno "spettacolare" in serie B

Il Bari torna in serie B e porta a casa un ottimo punto dal Tardini. La serie B si apre in modo spettacolare: Parma e Bari impattano 2-2 in un match ricco di colpi di scena. Passano 2' e i ducali passano con Man, abile a volare sulla destra e a battere Caprile con un sinistro a giro. Il portiere biancorosso salva i suoi in almeno altre tre circostanze e propizia il ribaltone. Cheddira all'11' è steso in area: rigore che Antenucci prima sbaglia, poi ripete (su segnalazione del Var) e realizza per l'1-1. Al 35' ancora Cheddira va via e scarica per Folorunsho che estrae un bolide imprendibile per l'1-2. Il Parma sale di tono, crea tante occasioni, colpisce un palo con Vazquez, ma alla fine del primo tempo pareggia con una potente punizione di Mihaila. Ripresa meno arrembante, le squadre alla lunga pagano la stanchezza e si accontentano della divisione della posta. Piace l'atteggiamento, lo spirito propositivo e la personalità di un Bari che cerca sempre di condurre la partita. Ma tra i biancorossi c'è ancora molto lavoro da svolgere sul mercato: in ogni reparto, urgono rinforzi.

Parma-Bari 2-2

Parma (4-2-3-1): Chichizola, Del Prato, Romagnoli, Valenti, Oosterwolde; Estevez (1’ st. Juric), Bernabè (26’ st. Benedyczak); Man (26’ st. Camara), Vasquez (31’ st. Tutino), Mihaila; Inglese (13’ st. Sohm). (Corvi, Borriello, Balogh, Bonny, Coulibaly, Circati, Zagarits). All. Pecchia.

Bari (4-3-1-2): Caprile, Pucino, Terranova, Di Cesare, Ricci; Maita, Maiello, Folorunsho (37’ st. Galano); Botta (26’ st. Mallamo); Antenucci (44’ st. Bosisio), Cheddira (37’ st. Cangiano). (Frattali, Polverino, Dorval, Gigliotti, Mazzotta, Mallamo, D’Errico, Bellomo,). All. Mignani.

Arbitro: Massa di Imperia.

Marcatori: 3’ (P), 11’ Antenucci (r) (B), 35’ (B), 45’ Mihaila (P).

Espulsi: Nessuno.

Ammoniti: Terranova, Cheddira, Mallamo (B), Estevez, Bernabè, Mihaila, Del Prato (P).

