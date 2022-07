Bari, ritiro concluso a Roccaraso: domani amichevole contro il Frosinone

Ultimo giorno di lavoro nel ritiro precampionato di Roccaraso per mister Mignani e il suo Bari. Dopo 15 giorni di allenamento all'ombra dell'Altopiano delle Cinquemiglia, 24 sedute tra campo e palestra, oltre 4150 km totali percorsi, monitorati e analizzati, 134 km in media messi a referto da ogni singolo calciatore (distanza media ad alta velocità per singolo atleta 4,6 km), velocità di punta raggiunta 33,6 km/h, sfide a briscola, biliardino, playstation, gite in bici, tastiera e karaoke, la truppa biancorossa lascerà domani all'ora di pranzo l'Hotel Excelsior, suo quartier generale in questa fase di preparazione all'imminente stagione sportiva.

Archiviata l'odierna seduta di allenamento pomeridiana al Comunale, incentrata prettamente su lavoro di rapidità, esercitazioni tattiche, partitella a ranghi misti e lavoro specifico sui calci piazzati, il gruppo si sposterà domani nel Lazio, raggiungendo lo stadio 'Stirpe' di Frosinone dove, alle ore 18, è in programma l'ultima amichevole di questo pre campionato biancorosso contro la formazione ciociara. Il test sarà trasmesso (gratuitamente) in diretta sulla piattaforma Helbiz Live, uno dei tre broadcaster della serie B, insieme a Sky e Dazn.

La ripresa dei lavori è invece fissata per martedì pomeriggio a Bari, presso l'antistadio San Nicola.

© Riproduzione riservata