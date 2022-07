Il Bari e Di Cesare ancora insieme: il capitano rinnova fino al 2023

"Ve lo dico subito: se non gioco il derby non me ne vado”. Scherza, Valerio Di Cesare, ma…fino a un certo punto. Il difensore 39enne ha rinnovato ieri il contratto con il Bari fino a giugno 2023. Se davvero vorrà giocare il derby con il Lecce non basterà una sola stagione dato che i biancorossi sono impegnati in serie B e i salentini in A, ma se confermerà determinazione e condizione fisica, davvero tutto sarà possibile. “Sono felice di prolungare la mia avventura in biancorosso per la settima stagione (due in B, una in D, tre in C le sue annate precedenti, ndc). Darò tutto per continuare a sognare insieme”, le parole del capitano dei Galletti. Che magari non partirà in pole position nelle gerarchie del tecnico Michele Mignani. Ma, nonostante l'età non più verdissima, è pronto a stupire e a ritagliarsi uno spazio da protagonista.

La preparazione

Bari, secondo giorno di preparazione: visite e lavoro atletico nel programma. Secondo giorno di lavoro in città per il gruppo biancorosso. In mattinata squadra e staff tecnico hanno sostenuto le consuete visite mediche di inizio stagione presso i poliambulatori di Therapia, medical partner biancorosso: analisi del sangue, spirometria, ecocardio, valutazione cardiologica, elettrocardiogramma, test da sforzo massimale, analisi del visus il menù di giornata. Al pomeriggio, sul terreno dell'Antistadio San Nicola, dopo un prologo dedicato a mobilità articolare, lavoro di core stability e attivazione muscolare, lavoro atletico su 600 e 300 metri (8,3 km percorsi in media) alternato a circuiti di tecnica individuale e di gruppo. Domani è in programma una nuova seduta pomeridiana, mentre la partenza per Roccaraso è fissata dopo la seduta mattutina di giovedì.

