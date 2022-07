Foggia Calcio: quasi fatta per il portiere Nobile. C'è anche Kragl tra le idee

Foggia calcio come un fiume in piena in questo periodo. La dirigenza ha accelerato le operazioni di mercato e nella prossime ore potrebbero esserci le prime ufficialità. Sembra ormai fatta per un nuovo portiere: Tommaso Nobile, classe ‘96, arriverebbe dalla Virtus Francavilla. Intanto dopo 2 anni Michele Rocca saluta il Foggia rescindendo il contratto.

Foggia sul centrocampista classe 1993 Francesco Vassallo del Monopoli dove pare abbia messo gli occhi anche il Pescara. Intanto potrebbe esserci il ritorno del fluidificante Kragl che ha rescisso con l'Avellino. Per l’attacco interesserebbe anche la punta Rocco Costantino del Monterosi, che nell’ultima stagione ha fatto registrare 13 gol e 1 assist in 25 presenze con i biancorossi.

© Riproduzione riservata