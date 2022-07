Bari, ufficiali i primi due acquisti: ecco le firme di Dorval e Bosisio

Ecco i primi due volti nuovi del Bari edizione 2022-23. Mehdi Dorval e Marco Bosisio sono ufficialmente calciatori del Bari. Il 21enne terzino franco-algerino e il 20enne difensore centrale (che venerdì hanno svolto le visite di idoneità) erano stati da tempo bloccati dal direttore sportivo Ciro Polito: ieri hanno firmato il contratto che li lega al club biancorosso per i prossimi tre anni. Dorval è reduce dal campionato vinto in serie D con l’Audace Cerignola: destro naturale, sa disimpegnarsi anche sulla corsia sinistra. Bosisio, invece, è stato il capitano della Primavera del Milan: il club rossonero gli è stato vicino due anni fa prolungandogli il contratto, quando fu vittima della rottura del legamento crociato. Giunto alla scadenza del vincolo (lo scorso 30 giugno), ora si cimenterà per la prima volta tra i professionisti. I due ragazzi si giocheranno ora le loro chance nel ritiro di Roccaraso, ma nelle idee di Polito non saranno di passaggio. Nelle prossime ore, sarà ufficiale anche l’arrivo del portiere Elia Caprile, 21 anni, prelevato dal Leeds.

