Corvino e Trinchera come un fiume in piena. Lecce pronto per tre colpi da capogiro

Giornate intense per i dirigenti del Lecce sul mercato. Ora più che mai si acccelerano le trattative per assestare al calciomercato quei colpi con dei calciatori messi già nel mirino dal duo Corvino-Trinchera dopo il summit dei giorni scorsi con mister Baroni. Ed allora dopo i botti con Frabotta e Ceesay ecco sul taccuino dei giallorossi anche Falcone, Ferguson e Baschirotto.

Per Pantaleo Corvino e Stefano Trinchera è arrivato il tempo di stringere in tempi ed allora ecco nel mirino i nomi di Falcone per la porta, Baschirotto per la difesa e Ferguson per il centrocampo. Intanto Strefezza è nel mirino di Sassuolo e Torino, mentre Hjulmand è sul taccuino del Napoli. Corvino e Trinchera vogliono accelerare i tempi e raggiungere nel breve tempo possibile quei sei acquisti su cui hanno lavorato. Insomma calciatori da prendere subito per aggregarli all'organico già all'inizio della preparazione.

