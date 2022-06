Foggia Calcio, nel mirino Gatto e Manconi. Capitan Curcio resta

Il Foggia sta premendo sull'acceleratore per mettere a segno i suoi primi colpi per la prossima stagione. Conferma assodata per Sciacca, Petermann e capitan Curcio che non saranno ceduti e su cui il neo tecnico Boscaglia poggerà le basi per il nuovo organico. Sul fronte degli acquisti i rossoneri hanno messo sotto tiro Emanuele Gatto, centrocampista centrale di proprietà del Sudtirol appena promosso in B.

Sempre sul taccuino della società c'è pure Jacopo Manconi, attaccante in forza all’Albinoleffe. L'intento del presidente Canonico e del suo staff è mettere a segno una serie di colpi di calciatori che hanno vinto o centrato i play-off nello scorso campionato di Serie C. Intanto il capitano Curcio promette di non muoversi da Foggia e invita i tifosi nel prossimo ritiro dove lui ci sarà di certo.

