Bari, pronto il primo acquisto: fatta per Bosisio dal Milan

Manca soltanto l’annuncio ufficiale, ma il Bari è pronto ad annunciare il primo volto nuovo del mercato 2022. E’ ormai conclusa, infatti, la trattativa per Marco Bosisio, difensore centrale classe 2002, proveniente dal Milan. Nato a Vimercate, 20 anni compiuti lo scorso 18 aprile, Bosisio è cresciuto nel club rossonero, attraversando tutta la trafila nel settore giovanile, fino a diventare un pilastro ed il capitano della Primavera. Difensore centrale di piede destro, può agire anche da centrale di sinistra e si è sempre disimpegnato in una retroguardia a quattro, come quella utilizzata dal tecnico biancorosso Michele Mignani. All’occorrenza, è stato adattato pure da terzino destro o mediano davanti alla difesa. Nel 2020-21 è stato vittima di un grave infortunio che aveva spinto il Milan a prolungargli il contratto fino al 2022: il vincolo scadrà quindi il 30 giugno ed è stato abile il direttore sportivo dei pugliesi, Ciro Polito, a tesserare il giovane difensore a parametro zero facendogli sottoscrivere un triennale. Bosisio sarà in città fin dai prossimi giorni e partirà con la squadra per il ritiro di Roccaraso, in programma dal 7 al 23 luglio.

