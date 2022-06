Il Lecce prenota tre talenti della Juve: Frabotta, Dragusin e Ranocchia

Il Lecce lavora sul calciomercato per prepararsi alla prossima stagione in Serie A. Pantaleo Corvino punta Frabotta e sul terzino c’è un principio di accordo con la Juve. Non soltanto Frabotta ai pugliesi piacciono anche i giovani bianconeri Dragusin e Ranocchia. I giallorossi sarebbero, quindi, pronti a bussare alla porta della Juventus per chiudere l’affare Frabotta con la formula del prestito.

Possibile affare basata sul “prestito secco” e non sul “prestito con diritto di riscatto”. Dopo l’ultima stagione leggermente deludente al Verona, il terzino farà ritorno in bianconero. Il Lecce potrebbe puntare su di lui per arricchire la corsia di sinistra e completare l’organico da mettere a disposizione di Baroni in vista dell’inizio della stagione. Sono attese novità nel corso delle prossime ore, ma l’affare Frabotta-Lecce potrebbe entrare concretamente nel vivo fin da subito.

