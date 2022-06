Il Foggia prepara il dopo Zeman: accordo vicino con Boscaglia

Il futuro della panchina del Foggia ha un nome e un cognome. Dopo l'addio a Zdenek Zeman, la società rossonera avrebbe trovato un accordo di massima con Roberto Boscaglia, ex tecnico di Brescia, Palermo ed Entella, con un contratto per le prossime due stagioni. Ormai si è solo ai dettagli, ma l'affare sembra fatto con il nuovo tecnico che potrebbe essere presentato nei prossimi giorni.

Nei giorni scorsi si era registrato il gradimento della società rossonera verso Boscaglia, ora le parti sono giunte ad un primo accordo. Colloqui continui tra il club e l’ex tecnico della Virtus Entella che proprio con i liguri vinse la Serie C nella stagione 2018/2019. Dopo un addio tra le polemiche di Zdenek Zeman, ora il Foggia è pronto a ripartire per programmare al meglio la prossima stagione. Il profilo di Boscaglia, comunque, manifesta la voglia di avere in panchina un allenatore esperto da parte dei rossoneri.

