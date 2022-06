Lecce, pronto un colpo dalla Roma. Il Toro vuole Strefezza

Pian piano sta entrando nel vivo il calciomercato del Lecce con Pantaleo Corvino pronto ad allestire per la prossima serie A, una squadra giovane e frizzante. Ecco allora che il dirigente salentino sta chiudendo per il giovane attaccante della Roma Felix Afena Gyan (2 reti in questa stagione in Serie A e pupillo di Mourinho). Il ghanese si trasferirebbe con la formula del prestito con diritto di riscatto e la trattativa sarebbe in stato avanzato. Agli ordini di Marco Baroni ricoprirà il ruolo di esterno mancino.

Il Toro sta premendo per avere Gabriel Strefezza: 14 gol e 6 assist per il centrocampista brasiliano che è stato uno dei protagonisti indiscussi della promozione del Lecce. Il centrocampista brasiliano, con passaporto italiano, è nel mirino dei granata già dallo scorso gennaio. Rilancio da parte dei piemontesi sui 7 milioni di euro. Ovvero a metà strada tra l’ultima offerta da 5 milioni e la richiesta iniziale di Pantaleo Corvino che ne chiese 10.

