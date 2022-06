Il Lecce investe subito per la serie A. Ecco il primo acquisto ufficiale

Il Lecce comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Federico Brancolini (portiere classe 2001), nell'ultima stagione alla Fiorentina. Il portiere emiliano, che vanta convocazioni in Under 18, 19 e 21, ha sottoscritto un accordo di cinque anni". Brancolini era approdato al club viola nell'estate 2017, dal Modena.

Nel gruppo dell’Under 19 che affrontò le qualificazioni agli Europei di categoria, Brancolini condivideva il campo con Fagioli e Okoli, gioielli in prestito alla Cremonese neopromossa in a, Piccoli, Rovella, Esposito, Salcedo e Samuele Ricci. In occasione di un match contro l’Irlanda c’è stata anche la convocazione in Under 21, ma senza scendere in campo: Brancolini fece panchina a Cerofolini, il 13 ottobre del 2020.

