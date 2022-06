Frecciate Zeman-Canonico dopo il divorzio. Il tecnico: "Tornerei anche oggi, ma senza di lui"

Frecciate a ripetizioni tra il presidente del Foggia, Canonico, e il tecnico Zeman dopo la separazione di qualche giorno fa in cui lo stesso presidente ammise come Zeman non avesse più stimoli ad allenare i rossoneri. Secca la replica dell'allenatore boemo ospite dell'istituto professionale Pacinotti di Foggia: "Potrei certamente ritornare, non con questa società. Tra me e il presidente c’è una grossa disparità di vedute sul modo di vedere il calcio, vediamo le cose in modo diverso".

E poi lo stesso tecnico: "Ho allenato ragazzi fantastici - ha rimarcato Zeman - e per questo mi dispiace dover lasciare la squadra e una città che mi ha sempre dato tanto sul lato umano. Dispiace perché ero venuto qui anche per migliorare l’immagine di Foggia, spesso bistrattata".

