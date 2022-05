Foggia calcio: Zeman non è più il tecnico dei rossoneri. E' rottura definitiva

Non sappiamo da quale parte stia la verità, ma nella conferenza stampa si è presentato solo il presidente Canonico che ha subito ribadito. "Dopo sette ore di colloquio con mister Zeman che non se la sente di continuare, ho provato a trattenerlo ma non ci sono riuscito. Ringrazio il mister per quello che ha fatto in questa stagione calcistica - ha detto il presidente del Foggia -. Non è un problema di presupposti ma di stimoli che ha perso e non vuole continuare. Devo prendere atto e rispettare la sua decisione. Ci siamo confrontati su tutto quello che è stato fatto durante il campionato. Bisogna solo ringraziarlo e da stasera inizia un nuovo ciclo".

Ed ora sarà caccia al nuovo tecnico. "Da oggi possiamo già sentire altri allenatori cosa che non ho fatto in questo periodo ma se non chiarivo con lui non potevo sentirmi con altri allenatori - ha rimarcato Canonico -. Il Foggia sulla regolarità degli stipendi non ha problemi. Abbiamo pagato aprile ma rimane solo il mese di maggio e dobbiamo iscrivere la squadra. C’è una buona base di partenza con giocatori che hanno contratti con noi che sono 13. Cercheremo di migliorare la rosa perché bisogna avere ambizioni e non fare scivoloni per quanto riguarda le possibilità economiche. Dobbiamo lavorare con serenità e devo essere giudicato a fine campionato".

