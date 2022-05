Bari, il mercato parte dai giovani: quanti nomi sulla lista del ds Polito

Il mercato del Bari scatta all’insegna della linea verde. Le norme della serie B sono chiare: i calciatori iscrivibili nella lista della cadetteria sono soltanto 18 “over”, cioè nati fino al 31 dicembre 1998. E’ possibile, inoltre, aggiungere due giocatori “bandiera” che abbiano disputato almeno quattro stagioni con la maglia biancorossa: una caratteristica che tra i Galletti possiedono soltanto Valerio Di Cesare, Cristian Galano e Simone Simeri. Due di loro potranno essere scelti per occupare tali “slot”. Per il resto, si possono inserire soltanto “under 23”, ovvero nati dall’1 gennaio 1999 in poi: il loro numero è illimitato e diventano quindi indispensabili per “allungare” la rosa. Ecco perché la prima missione del direttore sportivo Ciro Polito sarà ringiovanire l’organico.

Considerando la squadra che ha appena vinto la serie C, c’è solo un elemento con tali peculiarità anagrafiche: Alessandro Mallamo. Il suo cartellino è dell’Atalanta che non dovrebbe opporsi alla permanenza in Puglia. Con il club bergamasco si parlerà anche dell’esterno offensivo Nicolò Cambiaghi, classe 2000 che si è messo in luce al Pordenone, entrando già nel giro dell’under 21. Un altro profilo a lungo monitorato è Matteo Arena del Monopoli, difensore nato nel 1999 nella vicina Valenzano e già transitato nel settore giovanile biancorosso dal 2015 al 2017. Facile, poi, pensare a sinergie con il Napoli, data la comune proprietà. Attenzione, perciò, a Giuseppe Ambrosino, 19enne bomber della Primavera partenopea. Circola, infine, pure il nome di Franck Tsadjout, 22enne attaccante italiano (ma di origini camerunesi) dell’Ascoli, ma di proprietà del Milan.

