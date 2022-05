Esaurito il settore ospiti: 1600 tifosi del Foggia in Liguria per la gara contro l'Entella

Gli ultimi risultati hanno fatto schizzare a mille l'adrenalina tra i tifosi del Foggia. Nella gara di ritorno contro l'Entella (si giocherà giovedì in Liguria, a Chiavari) il settore degli ospiti è andato esaurito in un baleno. Polverizzati in poche ore i 1600 tagliandi a disposizione per il settore ospiti e questa mattina infatti si è registrato il soldout. Il Comunale di Chiavari è pronto a tingersi di rossonero per una sfida che non sarà affatto facile: si parte dall'1-0 in favore dei ragazzi di Zeman, maturato allo Zaccheria all'andata.

Città impazzita per la sua squadra di calcio. L’appuntamento di domenica è di quelli da non mancare. In ballo, c’è un triplice fischio che può far sognare ancora di più i tifosi rossoneri. La sfida con l'Entella vale mezza stagione, forse ancora di più. Adrenalina a mille in città, quasi si tocca con mano. Nelle piazze, davanti ai bar non si parla d'altro. Sì, perché gli ultimi risultati hanno fatto gioire e commuovere un territorio intero ed è il risultato di un genuino miracolo sportivo costruito dentro e fuori dal campo con pazienza, dedizione, amicizia, goliardia mista a irriducibile scaramanzia.

© Riproduzione riservata