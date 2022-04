Il Bari prepara la B... zolla su zolla: avrà un manto erboso degno del “Bernabeu”

Lo stadio San Nicola avrà un manto erboso degno del Santiago Bernabeu di Madrid, del Meazza di Milano o del Marassi di Genova. Per l'atteso ritorno in serie B della squadra biancorossa, l'amministrazione comunale ha deciso di rifare il prato e ad aggiudicarsi i lavori, per un importo di 818mila euro, è stata la ditta Rappo srl di Cusago, in provincia di Milano. La stessa, appunto, che nel curriculum vanta la realizzazione dei manto erbosi di alcuni fra i più prestigiosi stadi europei. Una notizia accolta con soddisfazione dall'assessore comunale allo Sport, Pietro Petruzzelli, che unita alla manutenzione straordinaria in corso nel vecchio stadio disegnato da Renzo Piano per i Mondiali di Italia '90, permetterà al Bari di affrontare nel migliore dei modi la prossima stagione e ai suoi tifosi di seguire più comodamente le partite.

