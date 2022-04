Bari-Sudtirol, la sfida inedita che vale la Supercoppa

Non si sono mai incrociate prima: ora la Supercoppa di serie C le mette a confronto per un match già decisivo nella mini competizione che assegnerà lo scudettino di Lega Pro. Tanti sono i motivi di interesse nella sfida tra Bari e Sud Tirol, in programma sabato 30 aprile, alle 17,30 al San Nicola. Il Bari ha vinto il girone C con 75 punti (22 vittorie, 9 pareggi, 5 sconfitte), salendo in serie B con tre turni di anticipo sul termine della regular season. I biancorossi hanno perso domenica scorsa contro il Palermo un’imbattibilità che si protraeva da nove giornate (sei vittorie e tre pareggi), così come è caduta l’inviolabilità della porta barese, dopo 633’. Il Bari in casa ha il terzo rendimento del campionato con 39 punti (12 successi, tre pareggi, tre sconfitte), dietro il Palermo (44 punti) e la Virtus Francavilla (40). Il Sud Tirol ha vinto il girone A con addirittura 90 punti (27 vittorie, 9 pareggi, 2 sconfitte), è reduce da una serie utile di quattro incontri (due vittorie, altrettanti pareggi) e vanta la difesa più forte tra tutti i campionati professionistici europei, con appena nove reti subite in 38 partite. Nell’ultimo turno ha battuto 2-0 la Triestina riuscendo ad ampliare a cinque lunghezze il distacco sul Padova, giunto secondo. In trasferta, la formazione di Bolzano vanta il miglior rendimento del girone A, con 43 punti distribuiti in 13 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte. La vincente di Bari-Sud Tirol riposerà nel secondo turno: in caso di pareggio saranno gli alto atesini a non giocare poiché impegnati in trasferta in questa prima giornata.

