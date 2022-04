Giudice sportivo: per Bari-Palermo due diffidati tra i biancorossi e due squalificati tra i rosanero

Il Bari riprende la preparazione in vista del match di domenica con il Palermo, in programma alle 17,30 al San Nicola, match conclusivo della stagione regolare di serie C. Diramate le sanzioni disciplinari del Giudice Sportivo. Non ci sono squalificati tra i biancorossi che annoverano soltanto due elementi in diffida: si tratta di Andrea D’Errico e Ruben Botta. Entrambi dovranno comunque cercare di evitare una nuova ammonizione che comporterebbe lo sconto della squalifica nei match di Supercoppa di C, in programma in tre turni (30 aprile, 7 e 14 maggio) contro le vincitrici dei giorni A e B. Tornerà, invece, a disposizione Emanuele Terranova che ha osservato la giornata di squalifica nel derby di sabato scorso con il Taranto.

Tra gli infortunati, invece, è sicuramente out Raffaele Pucino, reduce dall’intervento al ginocchio, mentre andranno valutate le condizioni di Manuel Scavone che proprio alla vigilia della sfida agli jonici ha accusato un problema muscolare. Situazione da monitorare pure in casa Palermo che dovrà rinunciare agli squalificati Luperini e Giron: nella rosa siciliana, peraltro, sono state segnalate due positività al coronavirus.

