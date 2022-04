Bari-Fidelis Andria, più di 20 mila allo stadio

Si preannuncia un’altra cornice di pubblico eccezionale, sopra le 20mila presenze. Sarebbe addirittura la quarta volta nel corso della stagione: l’obiettivo è sancire un altro primato di presenze, superando i 24.332 spettatori di Bari-Fidelis Andria, già avvicinati dai 22.376 registrati contro l’Avellino nell’ultimo match interno (l’altra gara con un colpo d’occhio mozzafiato era stata, invece, Bari-Foggia, seguita dal vivo da 20.431 persone).

La prevendita, aperta venerdì scorso, procede a ritmi serrati: i tagliandi staccati avvicinano già quota 5mila. Che i Galletti siano una delle realtà italiane in assoluto più seguite è dimostrato non solo dai dati di affluenza interna (169.596 spettatori complessivi: record non solo per la C, ma anche per la B, così come tale numero supera Atalanta, Cagliari, Empoli, Sampdoria, Sassuolo, Spezia, Torino e Venezia in A), ma anche dal fatto che ben otto club del girone C (Avellino, Campobasso, Catanzaro, Fidelis Andria, Francavilla, Latina, Taranto e Vibonese) abbiano stabilito il primato personale di pubblico proprio nel match contro i biancorossi.

